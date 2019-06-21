Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

Глава правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев вышел из колонии, сообщил ПЦ «Мемориал».

«Оюб сказал, что чувствует себя хорошо. В ответ на вопрос, продолжит ли заниматься правозащитной деятельностью, сказал, что он и не прекращал», — рассказал представитель «Мемориала» Олег Орлов.

Напомним, руководитель правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев в марте был приговорён к четырём годам колонии-поселения по делу о хранении наркотиков. В «Мемориале» назвали дело сфабрикованным. За Титиева вступились многие российские и иностранные правозащитники, освободить его, в частности, просило внешнеполитическое ведомство Евросоюза.

В начале мая Оюб Титиев подал прошение об условно-досрочном освобождении. К этому моменту он с учётом времени, проведённого в СИЗО, отбыл треть срока. Прошение об УДО было удовлетворено.