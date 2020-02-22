Православные христиане Нижнего Тагила получили 45 млн рублей из федерального бюджета на духовно-просветительскую деятельность

В период с 2018 по 2020 год Нижнетагильская епархия получила 45 млн рублей из федерального бюджета на «государственную поддержку мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности, направленных на снижение межэтнической и межконфессиональной напряжённости на территории РФ». Внимание на это обратил телеграм-канал «Екатеринбургерная».

Субсидия была предоставлена Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) для автономных некоммерческих организаций по созданию, восстановлению и деятельности духовно-просветительских центров в Нижнем Тагиле. Согласно документам отчётности, на эти деньги было проведено 30 мероприятий, в которых приняли участие 3000 человек.

В Свердловской области субсидии ФАДН также получили центр содействия в духовно-просветительской деятельности серовской епархии «Преображение» (65 млн рублей) на строительство духовно-просветительского центра и АНО «Духовно-просветительский центр "Каменский"» (63 млн рублей). Таким образом, общая сумма финансирования православных организаций области составила 173 млн рублей. Все три организации учреждены Московской Патриархией Русской Православной Церкви.

Авторы телеграм-канала отмечают, что в настоящее время на территории региона действуют 19 конфессий. Найти информацию о поддержке ФАДН деятельности остальных 18 конфессий не удалось.

Федеральное агентство по делам национальностей возглавляет бывший депутат Госдумы от Свердловской области Игорь Баринов. Одна из задач ведомства — «профилактика любых форм дискриминации по признакам расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности».