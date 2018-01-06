Правоохранители задержали рецидивиста, угрожавшего взорвать жилой дом в Екатеринбурге

Полиция и ФСБ задержали рецидивиста, требовавшего от МВД миллион рублей за отказ взорвать жилой дом, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Задержан "шутник", который по телефону требовал от МВД перевести на его счёт миллион рублей, а в случае отказа угрожал взорвать жилой многоэтажный дом по улице Таганской в микрорайоне Эльмаш», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации Горелых, сообщение о минировании поступило в дежурную часть отдела полиции № 14 30 декабря во время очередной волны лжеминирований. В ходе проверки здания бомбы сапёры не обнаружили.

Подозреваемым в сообщении о минировании оказался 42-летний житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга, неоднократно судимый за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью. 30 декабря он вместе с приятелями распивал спиртное в кафе, где узнал о серии ложных минирований торговых центров. Когда один из его собутыльников вышел в туалет, подозреваемый взял чужой телефон и осуществил задумку.

«Когда за ним нагрянули сыщики, первоначально фигурант попытался отвести от себя подозрения, указав на владельца мобильника. Однако облапошить оперуполномоченных у него не вышло, пришлось сознаться в содеянном, чтобы не усугублять свою дальнейшую участь. Теперь и без того богатый послужной список статей УК, по которым он судим ранее, пополнился ещё одной, причём довольно суровой по мере наказания», — прокомментировал Валерий Горелых.

Правоохранители возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о террористическом акте»).