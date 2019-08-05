Правительству предложили ограничить выдачу займов россиянам до 25 лет

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты гражданам младше 25 лет только на образование и покупку жилья, пишет РИА Новости.

По мнению Петрова, едва достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи: модные гаджеты, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое. Депутат полагает, что такое отношение к заёмным средствам не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, создаёт повышенный спрос и подстёгивает сами банки к «заманиванию» молодёжи в «кредитное рабство». Парламентарий также отмечает, что более половины российской молодёжи до 35 лет так или иначе являются должниками банков по кредитным договорам.