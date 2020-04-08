Правительству поручили отработать механизм автоматического продления паспортов и водительских прав

Президент России Владимир Путин на совещании с руководителями регионов, представителями правительства РФ и администрации Кремля поручил кабмину отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверений не менее чем на 3 месяца, пишет ТАСС.

Кроме того, Путин потребовал не закрывать грузовое и транспортное сообщение между регионами, это может привести к разрушительным последствиям.

«При этом нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести», — сказал президент.

Ранее, 1 апреля, Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением об автоматическом продлении срока действия водительских удостоверений на 6 месяцев.