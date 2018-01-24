Правительство запретит анонимные электронные платежи

В правительстве готовят поправки, разрешающие перечислять деньги на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счёта, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, между Центробанком и Росфинмониторингом ведется дискуссия о степени жёсткости новых ограничений. Росфинмониторинг предлагает полностью запретить анонимные кошельки и банковские карты, введя обязательную идентификацию при их открытии.

«Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности. Поэтому предлагаем от анонимности отказаться. Само по себе существование подобных анонимных продуктов противоречит рекомендациям 10 FATF, которая будет проверять Россию на соответствие требованиям в 2018–2019 годах», — заявил статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.

В то же время Центробанк требует запретить получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Позицию Росфинмониторинга по идентификации владельцев электронных кошельков ЦБ считает слишком жёсткой. Осведомлённый о позиции регулятора собеседник газеты рассказал, что введение подобного требования может привести к переходу граждан к расчётам наличными и росту социальной напряжённости.

По словам экспертов, даже базовый вариант поправок, предусматривающий зачисление средств на неперсонифицированные счета только через банковские счета, ударит по рынку. При этом предлагаемые ЦБ и Росфинмониторингом поправки, по их мнению, могут его и вовсе уничтожить, так как анонимные кошельки и карты широко распространены среди россиян.

«Если попытаться заставить граждан переводить средства только через банковский счёт, для многих будет утрачен сам смысл использования подобного продукта», — сказал глава проекта ОНФ «За права заёмщиков» Виктор Климов.

Он также допустил, что банки будут снимать с клиентов комиссию за зачисление денег на электронные кошельки. Гендиректор Qiwi Борис Ким назвал запрет анонимных расчётов «избыточной мерой, которая причинит массу неудобств добросовестным гражданам». Он отметил, что «небольшое число недобросовестных обязательно найдут лазейку», так как «расчёты наличными никто не отменяет».