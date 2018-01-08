Правительство запретило выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах противопожарного режима, документ опубликован на сайте правительства.

В соответствии с постановлением владельцам земельных участков предписывается регулярно убирать мусор и косить траву, а также запрещается выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. Кроме того, запрещается выжигать траву и выращивать колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, а также в придорожных полосах автомобильных дорог.

Также документ запрещает выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей.

«В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — говорится в постановлении.

Помимо этого, запрещается курение лицам, «находящимся во время уборки зерновых культур и заготовки кормов вблизи хлебных массивов, а также возле скирд сена и соломы». Ещё одна норма запрещает складировать сено, солому и дрова в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи и на расстоянии менее 15 м от оси линий связи.