Правительство запретило госкорпорациям размещать бюджетные деньги на депозит

Правительство опубликовало правила предоставления субсидий из федерального бюджета госкорпорациям, государственным компаниям и публично-правовым компаниям, запрещающие им складывать полученные средства на депозиты, пишет РБК. Ранее практику размещения субсидий на депозитах критиковали Минфин и Счётная палата.

Из правил правительства следует, что полученные средства не должны размещаться на депозитах, «а также в иных финансовых инструментах», кроме того, нельзя покупать на них валюту (кроме случаев, когда она необходима для поставок высокотехнологичного импортного оборудования) и перечислять их в уставные капиталы других организаций. Документ также регламентирует субсидии на инвестиции в объекты капитального строительства, которые находятся в собственности корпораций, покупку недвижимости, а также на взносы в капиталы юрлиц, чьи доли находятся в собственности госкорпораций.

Запреты на размещение бюджетных денег в депозитах и покупку валюты распространяются на госкорпорации (такие как «Росатом», «Роскосмос», «Ростех») и госкомпании («Автодор»), которые законодательно являются некоммерческими организациями, извлечение прибыли не является их основной целью.

На политику госкомпаний, которые кладут бюджетные деньги на депозиты, зарабатывая на этом проценты, Минфин жаловался уже давно.

«Вот когда акционерные общества и госкорпорации получают большие средства и в течение длительного времени не используют их, размещают на депозитах, вот на это нужно, прежде всего, обратить внимание», — замечал в 2015 году замминистра финансов Алексей Лавров.

Субсидии госкомпаниям, по оценке Минфина, в принципе искажают конкурентную среду, министерство планирует их оптимизировать.

«Это будет касаться как прямых субсидий, зачастую фактически маскирующих низкую операционную эффективность, так и неявных, предоставляемых через систему налоговых льгот и освобождений», — отметили в ведомстве.

В то же время правительство опубликовало аналогичные правила по капитальным субсидиям для юрлиц, полностью принадлежащих государству, в которых запрета на перечисление полученных из бюджета средств на депозиты нет. Таким образом, акционерные общества, на 100% принадлежащие государству, смогут продолжать зарабатывать на депозитах без ограничений.