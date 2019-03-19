Правительство Японии запретило физическое наказание детей

Правительство Японии приняло законопроект, запрещающий физические наказания несовершеннолетних в качестве меры их воспитания, пишет The Japan Times.

Поправки внесли в закон о предупреждении жестокого обращения с детьми. Если парламент страны поддержит законопроект, то применять физическое насилие по отношению к детям запретят родителям, опекунам и социальным работникам.

В феврале премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил в течение месяца разобраться со всеми случаями жестокого обращения с детьми. Это произошло после гибели 10-летней девочки в городе Тиба недалеко от Токио. Она умерла в январе после того, как её систематически избивали, лишали еды и держали на холоде. Сейчас отец девочки, подозреваемый в насилии над ребёнком, арестован.

В 2018 году в Японии, по данным полиции, жертвами жестокого обращения стали 1380 детей, из них 1095 подверглись физическому насилию, 226 — сексуальному насилию.