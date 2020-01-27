Правительство выделит 2,4 млрд рублей на реконструкцию Екатеринбургского цирка

Федеральное правительство собирается выделить 2,4 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию здания Екатеринбургского цирка на улице 8 Марта, пишет Znak.com.

Проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу и опубликован в соответствующем федеральном реестре. Согласно документу, деньги планируется постепенно выделять в 2021–2024 годах. Первая сумма в 87,5 млн рублей предназначена на проектные и изыскательные работы.

Вокруг внешнего вида и ремонта здания Екатеринбургского цирка неоднократно возникали конфликты. В октябре 2018 года из-за этого Росгосцирк уволил директора цирка Анатолия Марчевского. Как заявил заместитель гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков, Марчевский, по мнению федерального ведомства, неэффективно управлял зданием и «довёл его практически до разрушения». Сейчас здание, по мнению Москвы, находится в «крайне неудовлетворительном состоянии». При этом Анатолий Марчевский, по словам Белякова, с 2017 года не занимался продажей билетов, а только управлял зданием.

В 2018 году был раскритикован проект ремонта фасада Екатеринбургского цирка — историческое здание начали обшивать сэндвич-панелями по контракту за 97,7 млн рублей. В Росгосцирке раскритиковали это решение.