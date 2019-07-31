Правительство выделило Свердловской области и Якутии почти полмиллиарда рублей на школы

Кабинет министров одобрит выделение денег для создания новых мест в общеобразовательных организациях Свердловской области, пишет РИА Новости.

Всего правительство выделит из федерального бюджета деньги для двух субъектов: помимо Свердловской области, деньги получит республика Саха (Якутия), а общая сумма транша для двух субъектов составит 458,6 млн рублей.

Сколько мест создадут в результате данных ассигнований — не уточняется. Только в Екатеринбурге требуется как минимум 8 тысяч дополнительных учебных мест, а к 2025 году, по данным городской администрации, этот дефицит может превысить уже 49 тысяч мест.