Правительство выделило МВД 3 млрд рублей на антисептики и СИЗ

Правительство России выделило Министерству внутренних дел из резервного фонда почти 3 млрд рублей на антисептики и средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

«Выделить в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 2 995 480,1 тысячи рублей в целях приобретения средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел РФ, имея в виду обеспечение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на срок не менее 15 суток», — говорится в распоряжении кабмина.

Напомним, на 18 мая в России выявлено 290 678 случаев коронавируса в 85 регионах.

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