Правительство выделило ещё 55 млрд рублей на кредиты регионам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил дополнительно выделить 55 млрд рублей на предоставление бюджетных кредитов регионам, пишет «Коммерсантъ». Проект документа был подготовлен Минфином и одобрен на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Согласно распоряжению, увеличение затрат обусловлено «необходимостью обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов федерации и рефинансирования долговых обязательств регионов».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что несколько регионов, которые сейчас просят помощи у федерального центра, скрывали от ведомства свои бюджетные проблемы в предыдущие годы.

«Такими решениями у нас грешила Марий Эл, Пензенская область, Магаданская, Новгородская области и так далее», — рассказал министр.

В ноябре на заседании правительственной комиссии по региональному развитию было принято решение, что в качестве дотаций на сбалансированность бюджетов субъектов РФ выделят 100 млрд рублей. Максимальный объём поддержки — 8,5 млрд рублей — получит Омская область. Некоторые субъекты заявили, что выделенные суммы больше тех, что они получали в 2017 году, но и их недостаточно.