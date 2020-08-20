Правительство выделило больше триллиона рублей из резервного фонда на восстановление экономики

Правительство России направило 1,25 трлн рублей из средств резервного фонда на поддержку экономики и устранение последствий пандемии коронавируса, со ссылкой на данные Счётной палаты пишет ТАСC.

«Из резервного фонда правительства Российской Федерации в соответствии со сводной росписью выделено 1419,7 млрд рублей, из которых 1248,1 млрд рублей, или 88%, направлено на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции»,— говорится в аналитической записке ведомства.

Объём предоставленных межбюджетных трансфертов регионам превысил 1,37 трлн рублей, по сравнению с первым полугодием прошлого года он вырос в 1,6 раза. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства на 1,8 трлн рублей.

Резервный фонд используется в случае непредвиденных обстоятельств, средства из него расходуются по решению правительства.