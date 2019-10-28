Правительство выделило 3 млрд рублей на устранение последствий паводка в Амурской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении больше 3 млрд рублей сельскохозяйственным предприятиям и фермерам Амурской области на устранение последствий паводка, сообщается на сайте правительства региона.

Средства должны поступить в регион в середине ноября, они будут направлены на компенсацию ущерба 86 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 210 фермерским хозяйствам, пострадавшим в результате летнего паводка, а также на уплату процентов по 221 кредиту аграриев.

По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, благодаря выделенным средствам потребности амурских аграриев для нормализации работы будут удовлетворены почти на 100%.

«Амурская область — зона рискованного земледелия, но при этом у нашего сельского хозяйства огромный потенциал и серьёзные задачи. Например, до 2026 года нам предстоит увеличить производство сои практически в два раза. В области разработана программа развития АПК, её мы обсудили с заместителем министра сельского хозяйства Джамбулатом Хаутовым во время его визита в Приамурье и будем внедрять. Прошедшим летом 2019 года паводок ощутимо ударил по нашим аграриям, и если бы не поддержка со стороны правительства Российской Федерации, сельхозтоваропроизводителям не один год пришлось бы восстанавливаться и об активном развитии говорить бы не пришлось», — заявил Василий Орлов.

Ущерб, нанесённый Амурской области паводком, местные власти ранее оценивали более чем в 6 млрд рублей: в результате стихии пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тысяч гектаров, подтопленными оказались 69 населённых пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в зону затопления попали 879 жилых домов и 4669 человек, в том числе более 1000 детей. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, 6 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяжённостью более 500 километров.