Правительство выделило 22 млрд на выплаты работающему с коронавирусными больными медперсоналу

Правительство распорядилось выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере почти 22 млрд рублей на выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Более 321 млн рублей пойдёт на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Ещё свыше 1,8 млрд рублей — работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов. Для предотвращения распространения коронавируса там действует особый режим работы: сотрудники временно проживают на территории таких стационаров. Одна их рабочая смена длится 14 дней.

Ранее стало известно, что ряд работников больниц и стационаров так и не получили обещанных доплат, так как формально не относились к медперсоналу. Кроме того, многочисленные скандалы были связаны и с начислением выплат — больницы засчитывали в премии только время, которое врач или медсестра провели в непосредственной близости от больного.