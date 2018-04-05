Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 25,9 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов компании, со ссылкой на постановление кабмина пишет РБК.

Согласно тексту документа, уставный капитал увеличен для инвестиционных проектов по модернизации Московского железнодорожного узла (6,3 млрд рублей), реконструкции участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская (9,51 млрд рублей) с обходом Краснодарского железнодорожного узла, строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань (0,09 млрд рублей) и комплексного развития участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги (10 млрд рублей).

В феврале глава РЖД Олег Белозёров заявил об увеличении инвестпрограммы компании на 3 трлн рублей — до 11,2 трлн рублей. Одним из её приоритетов названо финансирование высокоскоростной магистрали «Евразия» (свяжет Китай и ЕС), кроме инвестиций в первый её участок (Москва — Казань), планируется также профинансировать отрезки Казань — Екатеринбург (1,16 трлн рублей), Екатеринбург — Челябинск (260 млрд рублей) и Москва — Красное (на границе с Белоруссией, потребует 670 млрд рублей). Начало строительства железнодорожного транспортного коридора намечено на 2018 год, окончание — на 2026 год. Общая стоимость проекта превысит 7 трлн рублей.