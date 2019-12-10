Правительство утвердило правила субсидирования работ по снижению уровня загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле

Федеральное правительство утвердило правила предоставления и распределения регионам межбюджетных трансфертов на мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в 12 крупных промышленных центрах страны, в том числе в Нижнем Тагиле, пишет «Областная газета».

Согласно документу, опубликованному на сайте кабинета министров, господдержка будет направлена, в частности, на перевод транспорта на экологические виды топлива, строительство железнодорожных путей, газификацию жилых домов, частных домовладений и промышленных предприятий, строительство и реконструкцию тепловых электростанций, городских котельных, очистных сооружений, озеленение и благоустройство городов.

В подписанном постановлении перечислены условия предоставления межбюджетных трансфертов, описан порядок оценки эффективности использования выделенных средств — она будет оцениваться Росприроднадзором на основе сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха путём сравнения фактических значений и значений, установленных комплексными планами и соответствующих результатам федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Эксперимент по снижению уровня загрязнения воздуха в указанных российских городах был предложен правительством. Помимо Нижнего Тагила, средства будут предоставлены на реализацию экологических мероприятий по 31 декабря 2023 года в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.