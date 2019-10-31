Правительство утвердило повышение платы за ЖКХ в Свердловской области на 3,6 процента

Правительство утвердило увеличение размера оплаты коммунальных услуг в 2020 году для жителей Свердловской области на 3,6%, сообщается в опубликованном на официальном сайте кабинета министров постановлении.

Повышение размера оплаты услуг ЖКХ произойдёт во втором полугодии 2020 года. Самый высокий коэффициент роста платы за коммуналку среди регионов России прогнозируется в Чечне, он составит 6,5%.

Правительство может повышать размер платы граждан за жилищно-коммунальные услуги дважды в год. В 2020 году плата во всех регионах вырастет только один раз — во второй половине года.