Правительство утвердило план борьбы с контрафактом

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по борьбе с незаконным оборотом товаров, пишет «Коммерсантъ». Белый дом, по данным издания, намерен жёстко расчищать рынки от контрафакта и фальсификата. Будет упрощено уничтожение таких товаров и оборудования за счёт нарушителя, введены внеплановые проверки, усилен контроль таможенной стоимости, параллельно государство будет развивать системы маркировки товаров, отмечает «Ъ».

В потребителях посредством СМИ и передач на телевидении планируется воспитывать «нетерпимое отношение» к контрафакту. Уточняется, что «в войну с незаконным оборотом будут вовлечены почти все министерства и ведомства». Минпромторг, Минэкономики, Росимущество и Роспотребнадзор должны будут во втором квартале текущего года законодательно оформить упрощение порядка уничтожения товаров лёгкой промышленности, изъятых из незаконного оборота.