Правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году

Кабинет министров поддержал предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа — на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля, сообщил «Интерфаксу» глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития из-за повышения НДС до 20% с 1 января 2019 года предложило вместо традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля повысить их два раза в 2019 году. По оценке министерства, именно на 1,7% вырастет совокупный платёж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20% с 1 января.

В Минэкономразвития отмечали, что такая двухэтапная индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, с одной стороны, а с другой — совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.