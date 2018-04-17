Правительство урезало финансирование тюремной системы почти вдвое

Правительство России в новой Федеральной целевой программе (ФЦП) почти вдвое — с 96,5 до 55 млрд рублей — сократило финансирование тюремной системы, пишет «Коммерсантъ».

В документе ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018–2026 годы», опубликованном на портале правовой информации, сообщается, что на выполнение программы планируется потратить 54,99365 млрд рублей. Ожидается, что благодаря выделенным средствам будут улучшены условия содержания под стражей, в том числе в следственных изоляторах временного содержания (СИЗО). При этом в конце 2016 года правительство уже утверждало такую же программу до 2025 года, однако тогда объём средств, которые на неё планировалось выделить, составлял 96,5 млрд рублей. При этом количество заключённых, которых планируется размещать в построенных на эти деньги следственных изоляторах, напротив, выросло с 10 тысяч в 2016 году до 11 тысяч в 2018 году.

В документе отмечается, что для того, чтобы привести условия содержания российских заключённых к международным стандартам, необходимо построить 11 новых СИЗО на 11 тысяч человек, 14 новых режимных корпусов на 3,4 тысячи мест, реконструировать около 100 вспомогательных объектов. Кроме того, предполагается создать более 8 тысяч мест в колониях с различным режимом содержания и 11 домов ребёнка при колониях.

Отмечается, что в настоящее время есть нехватка мест в СИЗО и колониях, особенно остро это ощущается в Крыму, где на одно место в среднем приходится около 1,8 человек.