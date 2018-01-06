Правительство упростило подачу документов на усыновление

Кабинет министров принял постановление об упрощении порядка подачи документов на усыновление, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым документ опубликован на сайте правительства.

Согласно принятому постановлению, перечень документов, необходимых для подачи будущим родителям в органы опеки, существенно сокращён, из их числа исключены выписка из домовой книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счёта с места жительства, справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у потенциального опекуна судимости, копия пенсионного удостоверения, а также справка из территориального органа Пенсионного фонда.

Перечисленные документы органы опеки будут собирать самостоятельно «в порядке межведомственного информационного взаимодействия», говорится в сообщении правительства.

Напомним, с 1 января 2018 года в России вступила в силу норма о ежемесячных выплатах семьям, где был рождён или усыновлён ребенок. Право на получение этих выплат получат семьи, чей размер среднедушевого дохода не будет превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.