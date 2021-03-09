Правительство упростило досрочный выход на пенсию для учителей и врачей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, лётчиков и пожарных, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, в дающем право на досрочную пенсию стаже работы будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. До этого в стаж работников этих профессий засчитывалось только время нахождения на работе, больничные, оплачиваемые отпуска, а также периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

«Особенно [новый порядок выхода на досрочную пенсию] будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения», — отмечают в пресс-службе правительства.

В 2019 году в России повысили пенсионный возраст: для мужчин — до 65 лет, для женщин — 60 лет; до этого он был 60 и 55 лет соответственно. Повышение пенсионного возраста сопровождалось массовыми протестами.

6 марта депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что власти планируют ещё раз повысить пенсионный возраст. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это утверждение ошибочным.