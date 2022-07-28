Правительство Свердловской области выделит 11 млрд рублей на поддержку фермеров 

Правительство Свердловской области выделит 11 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства: 7,6 млрд — из областного бюджета, 3,3 млрд рублей — из внебюджетных источников. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона добавил, что деньги будут выделяться до 2027 года свердловским агрофирмам, которые занимаются растениеводством, животноводством, мясным скотоводством.

«Мы будем поддерживать и небольшие фермы, и начинающих аграриев. Наша общая задача — производить больше местных уральских продуктов, а это можно сделать, только если в сельскую местность поедут профессионалы. Я недавно говорил, что надо выплачивать “подъёмные” молодым специалистам, готовым работать в сёлах. Сейчас мы активно разрабатываем эту программу. В идеале мы должны кормить не только себя, но и всю Россию», — написал губернатор Куйвашев.

Правительство РФ уже утвердило кредитные каникулы для аграриев. В документе говорится, что сельхозпроизводители получат право на полгода отсрочить платёж по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году.