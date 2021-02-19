Правительство Свердловской области расторгает соглашения с двумя резидентами «Титановой долины»

Министерство инвестиций и развития Свердловской области в ближайшее время официально расторгнет соглашение с двумя резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», со ссылкой на пресс-службу организации пишет 66. ru.

Иск о расторжении соглашения с компанией «Микромет» региональные власти уже подали в областной арбитражный суд. Также из реестра резидентов исключат компанию Huhtamaki.

Обе компании собирались реализовать свои проекты на площадке в Верхней Салде: «Микромет» хотел запустить производство титанового порошка, а финская компания Huhtamaki — выпускать упаковку для яиц и держатели для стаканов из вторсырья.

По словам руководства компаний, соглашения были разорваны из-за нарушений сроков по договорам и невыполнения обязательств, в том числе со стороны управляющей компании «Титановой долины».

Ранее новый гендиректор «Титановой долины» Андрей Антипов заявил, что в ближайшее время из особой экономической зоны уйдут ещё три резидента. По его словам, в организации решили расстаться с «замершими» проектами.