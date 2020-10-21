Правительство сократит финансирование молодёжной политики

Расходы на молодёжную политику в России в течение следующих двух лет сократятся на 12% по сравнению с законом о бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, со ссылкой на проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, пишет РБК.

В 2019 году бюджетная поддержка молодёжной политики составила 32,9 млрд рублей, в этом году она должна составить 45 млрд рублей. Ранее правительство планировало потратить на эти цели 48,8 млрд рублей в 2021 году и 46,6 млрд рублей в 2020, однако по новому законопроекту поддержка уменьшается до 44,6 млрд и 39,3 млрд рублей соответственно. В 2023 году на эти цели направят 37,3 млрд рублей.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, будут сокращены расходы на госпрограмму «Развитие культуры» (софинансирование расходов бюджетов регионов на модернизацию детских школ искусств) и федеральный проект «Кадры для цифровой экономики».

30 сентября правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Главной проблемой бюджета на следующие три года стали расходы на антикризисную программу 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.