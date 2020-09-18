Правительство сократит бюджет на закупку дорогих лекарств от редких болезней

Российское правительство намерено сократить ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»), в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний, со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов пишет РБК.

В эти годы программа недополучит 19,5 млрд рублей — таким образом, ежегодно бюджет программы будет сокращён в среднем на 12%, или 6,5 млрд рублей, отмечает издание.

Закупка лекарств для высокозатратных нозологий осуществляется в рамках ведомственной целевой программы Минздрава «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях». В отчёте об исполнении бюджета за 2019 год говорится, что на лекарства и иные межбюджетные трансферты было потрачено 56,09 млрд рублей. В соответствующем приказе Минздрава и бюджетной росписи на 2020 год запланированы траты в общей сложности 54 млрд рублей.

Федеральная программа Минздрава существует с 2008 года, изначально в неё входило семь заболеваний, в 2018 году добавилось пять новых болезней, а в конце 2019 года программа пополнилась ещё двумя.

В рамках «14 ВЗН» Минздрав собирает от регионов заявки на наиболее дорогостоящие лекарственные препараты и закупает эти лекарства за счёт средств федерального бюджета.

Минздрав обеспечивает по программе пациентов с гемофилией, муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию здания правительства потратят 5,7 млрд рублей. Часть этих денег пойдёт на ремонт внутри здания (подземных гаражей, кровли, фасада, главной лестницы), часть — на благоустройство территории вокруг него.