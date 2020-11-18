Правительство согласилось с планами «Ростелекома» и «Ростеха» направить 200 миллиардов рублей на развитие 5G

Правительство согласовало план «Ростеха» и «Ростелекома» на выделение средств на развитие сети 5G в России. В копии документа, который предоставил РБК неназванный федеральный чиновник, указана сумма в 208 миллиардов рублей. Из них 28,8 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, в частности «Ростеху» предоставят сумму в 21,5 миллиарда на производство российского оборудования 5G.

Предполагается, что к 2024 году Россия войдёт в восьмёрку в «международных рейтингах по уровню развития 5G». Сети 5G планируют установить на отечественном оборудовании в десяти городах-миллионниках, а количество пользователей нового поколения связи составит 5 миллионов человек. Количество базовых станций будет достигать 10 тысяч.

Напомним, в июле 2020 года первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G получила МТС.