Правительство России анонсировало полный переход на отечественный авиатранспорт

Правительство РФ в ближайшие семь лет планирует ускоренный переход на отечественную технику в авиатранспортной отрасли. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства России.

Согласно программе, до 2030 года парк российских авиакомпаний должны пополнить более тысячи отечественных самолётов. Среди них — более 140 бортов SSJ New, 270 самолётов МС-21-310, 70 машин Ил-114-300 и Ту-214. Кроме того, предусматривается большой объём поставок малоразмерных самолётов — DHC-44 «Ладога», Л-410 и «Байкал» (ЛМС-901).

Также планируется выпустить и поставить авиакомпаниям более 760 вертолётов. Предполагается, что акцент будет сделан на производство машин «Ансат» и Ми-8 в различных модификациях, поскольку они наиболее востребованы на рынке.

Отдельный блок программы посвящён выпуску авиационных двигателей для всей линейки гражданских воздушных судов. «Объединённая двигателестроительная компания» уже ведёт разработку, модернизацию и наращивание их производства в необходимом объёме. Всего до 2030 года предусмотрен выпуск почти 5 тысяч двигателей для самолётов и вертолётов.

Программа развития авиатранспортной отрасли разработана по поручению президента России, которое он дал в апреле 2022 года на совещании о развитии авиационных перевозок и авиастроения. Общий объём финансирования программы в ближайшие семь лет составит более 770 млрд рублей. Более 150 млрд из них, необходимые для обеспечения авиаперевозок, поступят в отрасль уже до конца 2022 года.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о поддержке авиакомпании «Уральские авиалинии». Ей продлят срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество в 2022 году. Также известно, что Куйвашев принял решение об увеличении объёма субсидий на 14,5 млн рублей, которые Свердловская область выделяет для организации внутренних авиаперевозок по России из Екатеринбурга и обратно. Общая сумма субсидий возрастёт до 250 млн рублей.