Правительство РФ выделит Нижнему Тагилу 887 млн рублей на строительство станции водоподготовки «Южная»

23 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области более 887 млн рублей в 2023–2024 годах. Деньги перечислят в рамках федерального проекта «Чистая вода», они пойдут на строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная», сообщается на сайте правительства РФ.

В августе текущего года была подготовлена и отправлена заявка на участие в федеральном проекте «Чистая вода». Начало строительства было запланировано ещё в 2022 году, но в декабре 2021-го проектная документация получила отрицательное заключение государственной экспертизы и была отправлена на доработку.

Ожидается, что станция «Южная» начнёт функционировать в 2024 году и будет находиться в посёлке Черноисточинск. На станции будут использоваться методики очистки воды с помощью современных фильтров и предварительного озонирования. Мощность нового объекта составит 100 тысяч кубометров в сутки, что позволит обеспечить качественной водой более 200 тысяч жителей.