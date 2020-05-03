Правительство РФ сняло запрет на вывоз за границу медицинских масок и других СИЗов

Правительство РФ отменило запрет на вывоз за пределы страны медицинских масок, респираторов, бинтов, костюмов химзащиты и других средств индивидуальной защиты (СИЗ). Соответствующее постановление было опубликовано 3 мая на интернет-портале правовой информации.

Напомним, запрет на экспорт СИЗов был введён в марте 2020 года в качестве меры по защите россиян от возможного дефицита медицинских средств в условиях пандемии коронавируса. Изначально он вводился до июня 2020 года. При этом данное ограничение не распространялось на гуманитарную помощь России другим странам.

Как пишет ТАСС, 3 мая министр промышленности Денис Мантуров выступил с заявлением, что в российских аптеках нет дефицита медицинских масок и антисептиков. По его словам, запас масок составляет более 20 миллионов штук.

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