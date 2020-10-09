Правительство РФ разрешило выполнять международные рейсы ещё из четырёх городов

Правительство РФ разрешило выполнять международные рейсы ещё из четырёх российских городов. В сообщении Росавиации говорится, что с сегодняшнего дня зарубежные перелёты возобновились из аэропортов Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

«В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международные авиаперевозки, ограниченные в марте из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день зарубежные перелёты осуществляются из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Сейчас россияне могут вылететь в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию и на Мальдивы.