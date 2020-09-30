Правительство РФ предложило сэкономить на зарплатах помощников депутатов и сенаторов

Правительство РФ предложило приостановить до 1 января 2022 года индексацию зарплат помощников депутатов и сенаторов. Предполагается, что эта мера поможет сэкономить бюджету более 37 млн рублей. Соответствующие законопроекты 30 сентября были внесены в Госдуму.

Как пишет «Парламентская газета», действующие нормы предполагают индексацию зарплат госслужащих и судей на четыре процента с 1 октября 2021 года. Их приостановка «позволит не увеличивать бюджетные средства на индексацию в 2021 году на 37,7 миллиона рублей».

Как пишет «Медуза», в 2021 году доходы федерального бюджета составят 18,8 триллиона рублей, расходы — 21,52 триллиона. Планируется сократить расходы по федеральной космической программе и программе развития агропромышленного комплекса, а также урезать субсидии авиаперевозчикам. При этом будут увеличены оборонные расходы. В ближайшие три года они составят 9,6 триллиона рублей.