Правительство РФ поддержало законопроект о продаже пива на стадионах во время футбольных матчей

Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому на стадионах вновь разрешат продавать пиво во время проведения футбольных матчей.

Как пишет РБК, в отзыве к проекту закона указано, что чемпионат мира 2018 года и другие проводившиеся в России спортивные мероприятия показали, что при грамотной организации продажа алкогольной продукции на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей».

Напомним, продажу пива на футбольных матчах в России запретили в 2005 году. С идеей вернуть розничную продажу пенного напитка выступили 22 июля депутаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.