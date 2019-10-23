Правительство РФ поддержало законопроект о продаже пива на стадионах во время футбольных матчей

23.10.2019 23:23
Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому на стадионах вновь разрешат продавать пиво во время проведения футбольных матчей.
Как пишет РБК, в отзыве к проекту закона указано, что чемпионат мира 2018 года и другие проводившиеся в России спортивные мероприятия показали, что при грамотной организации продажа алкогольной продукции на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей».
Напомним, продажу пива на футбольных матчах в России запретили в 2005 году. С идеей вернуть розничную продажу пенного напитка выступили 22 июля депутаты от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.
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Vesti.Ru