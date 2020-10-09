Правительство решило вернуться к вопросу о беби-боксах

Российское правительство решило вернуться к вопросу о легализации так называемых беби-боксов, или «окон жизни», — специально оборудованных мест для анонимного отказа от ребёнка и передачи его на попечительство врачей и государственных служб, пишет РБК.

По словам зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, автора законопроекта Оксаны Пушкиной, кабинет министров запросил отзывы у профильных ведомств на проект поправок к федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», которые должны урегулировать работу беби-боксов.

«Хорошие новости по нашим поправкам — в правительстве сочли вопрос об "окнах жизни" достаточно актуальным, чтобы вернуться к его рассмотрению. Проект поправок направлен во все профильные министерства, отзывы планируется собрать к 20 октября», — написала Пушкина в телеграм-канале.

Она отметила, что, пока закон о бэби-боксах не будет принят, в России не исчезнут чудовищные сводки о погибших новорождённых.

«В Конституции мы закрепили, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Пора переходить от слов к делу», — добавила Пушкина.

Она подчеркнула, что, «в отличие от думского комитета по делам семьи и детей, в правительстве [Михаила] Мишустина понимают ценность детских жизней».

Поправки, к обсуждению которых вернулся российский кабмин, были внесены в Госдуму ещё в 2017 году. В случае принятия регионы получат право самостоятельно принимать решение об оборудовании «окон жизни» в региональных больницах, в которых есть отделения экстренной и неотложной помощи новорождённым. Устанавливаются возрастные ограничения для новорождённых, которых можно оставить в беби-боксе: они должны быть не старше четырёх недель. Если у ребёнка нет телесных повреждений, мать, оставившую новорождённого, разыскивать не станут. В пояснительной записке к законопроекту было указано, что благодаря работе 19 «окон жизни» в 16 регионах России врачам удалось спасти больше 100 новорождённых.