Правительство решило не объединять ФНС и ФТС

Правительство отказалось создавать единый фискальный орган власти за счёт присоединения к налоговому органу Федеральной таможенной службы (ФТС), со ссылкой на первого вице-премьера Игоря Шувалова пишет РИА Новости.

«В отношении ФНС и ФТС сегодня выглядит более оправданным решение о большей координации этих двух служб, при этом они сохранят самостоятельность и будут соответствующими подразделениями и службами Министерства финансов РФ», — сообщил Шувалов на расширенной коллегии Федеральной налоговой службы.

О возможном создании единой фискальной службы в России на базе ФНС и ФТС первый вице-премьер заявил в ноябре 2017 года, тогда он призвал обратить внимание на опыт ряда стран, где таможенная служба объединена с налоговой. Однако руководитель ФТС Владимир Булавин дважды — в конце ноября и в феврале — говорил, что не видит перспектив слияния с налоговым органом.