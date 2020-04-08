Правительство рекомендовало забрать людей из интернатов и домов престарелых

Минтруд, Минпросвещения, Минздрав и Роспотребнадзор отправили региональным властям письмо с рекомендациями забрать детей и взрослых из интернатов для предотвращения распространения коронавируса в таких учреждениях, пишет «Агентство социальной информации».

Министры рекомендовали региональным властям назначить людей, которые будут персонально контролировать ситуацию в интернатах. Также подопечным должны мерить температуру два раза в сутки, регулярно проводить опросы о самочувствии, а в случае его ухудшения — оказать медицинскую помощь. Для снижения рисков руководству рекомендовали ограничить доступ в учреждения всем, кроме сотрудников, представителей местных органов власти и НКО. Всех посетителей нужно обеспечить масками, респираторами, перчатками и антисептиками.

Кроме того, для оставшихся в интернатах рекомендуется организовать психологическую поддержку, онлайн-общение с близкими и прогулки по территории учреждения со всеми мерами безопасности.

Директор по внешним связям благотворительной организации «Перспективы» Светлана Мамонова объяснила, что рекомендации носят необязательный характер, однако они очень важны для тех, кто находится в учреждениях коридорного типа, где изолировать людей друг от друга очень сложно, и вирус распространится особенно быстро. По её словам, ведомства не рассчитывают на то, что родственники смогут забрать всех, но рассчитывают на сокращение числа подопечных.

В России на сегодня зафиксировано 7497 заболевших коронавирусом. 494 пациента выздоровели, 58 человек умерли.