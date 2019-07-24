Правительство разрешит массовые вырубки леса возле Байкала ради РЖД

Правительство России подготовило поправки в закон об охране озера Байкал, со ссылкой на источники в Минприроды пишет РБК.

Изменения разрешают массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей РЖД. Законопроект разработан, чтобы выполнить поручение президента о модернизации БАМа и Транссиба, и может уничтожить экологию озера, считают эксперты.

«Надо искать другие варианты размещения объектов РЖД, в противном случае мы можем увидеть разрушение экосистемы Байкала, поскольку лес и вода напрямую взаимосвязаны», — заявила председатель экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская.

Она напомнила, что сплошные вырубки леса приведут к эрозии почв, из-за этого в Байкал будут стекать глина, песок и вещества, возникающие в результате распада мёртвых организмов.

Представитель РЖД в беседе с журналистами сказал, что новая сеть дорог позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба. Источник подчеркнул, что работы можно проводить только при отсутствии альтернатив и вне границ особо охраняемых территорий.

Ранее сообщалось, что за сохранение озера Байкал боролся уроженец Бурятии стилист Сергей Зверев — он выступал против строительства завода по розливу воды.