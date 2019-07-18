Правительство разрешило пользоваться бумажными паспортами «до гробовой доски»

В России не будет проводиться кампания по обязательной замене бумажных паспортов на электронные, сообщил ТАСС вице-премьер Максим Акимов.

Он подчеркнул, что если срок замены паспорта не прошёл, бумажный паспорт продолжит функционировать.

«Никакой кампании по обмену. Если человек не желает его менять, можно будет пользоваться бумажным», — отметил Акимов.

Вице-премьер также добавил, что власти не будут отзывать ранее выданные бумажные паспорта. Кроме того, по его словам, в случае получения бумажного паспорта в 45 лет, «им можно до гробовой доски пользоваться».

Ранее Акимов заявил, что внедрение электронных паспортов в России начнется в июле 2020 года и завершится к 2022 году, выдача нового документа начнётся с Москвы. На пластиковой карте будут отображены ФИО, дата рождения, место рождения и срок действия документа. Кроме того, электронный паспорт будет содержать в себе данные миграционного учёта, сведения о водительских правах, СНИЛС и ИНН.