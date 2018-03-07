Правительство раскритиковало законопроект Верховного суда о примирении сторон

Законопроект Верховного суда, призванный усовершенствовать систему внесудебного урегулирования административных и гражданских споров, вызвал ряд критических замечаний в правительстве, пишут «Ведомости».

Возражения правительства вызвало предложение ввести новую должность судебного примирителя, так как его функционал имеет очень много общего с уже существующим институтом медиаторов. Вопросы также вызвали процесс назначения судебных примирителей и их финансирование. Так, примирителей предлагается утверждать на заседании Верховного суда из кандидатов, ранее работавших судьями или сотрудниками судебного аппарата. Однако судебные примирители не являются участниками судебного разбирательства и такая система возложит на пленум Верховного суда несвойственные ему функции, подчёркивают в правительстве.

Кроме того, в правительстве не согласились с предложением финансировать примирителей из госпошлины, уплаченной при обращении в суд, подчеркнув, что это противоречит Бюджетному кодексу.

Законопроект о расширении возможностей процедуры альтернативного урегулирования, который должен распространить её на все споры с госорганами, был подготовлен Верховным судом по поручению президента Владимира Путина. В правительстве отмечают, что готовы поддержать документ после исправления недочётов. Напомним, кабинет министров должен утвердить законопроект перед его внесением в Госдуму.