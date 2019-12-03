Правительство приравняет сжигание мусора к переработке

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил поправки к действующему законодательству, по которым сжигание отходов с последующей выработкой электроэнергии будет приравнено к переработке мусора, пишет «Коммерсантъ». Авторство поправок в комитете по экологии не раскрывают, но знакомый с ситуацией собеседник издания говорит о Минприроды.

С 2015 года у производителей и импортёров есть выбор — обеспечивать самостоятельную утилизацию отходов либо уплачивать экосбор. Сейчас в законе предусмотрено, что средства экосбора расходуются в рамках субсидий регионам, в частности для строительства мусоросжигательных заводов. Поправки заменяют эти нормы на расплывчатую формулировку, что расходование средств экосбора «осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ», а порядок его предоставления должно определить правительство.

Минприроды ещё в сентябре предлагало внести в нацпроект «Экология» «финансовое обеспечение создания инфраструктуры по утилизации твёрдых коммунальных отходов посредством их сжигания с производством энергии, в том числе меры государственной поддержки».

В то же время директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов подчёркивает, что сжигание отходов не может являться утилизацией.

«Согласно законодательству, утилизация подразумевает вовлечение отходов во вторичный оборот. Сжигание — уничтожение ценных фракций ТКО с огромным списком отягощающих последствий в виде выбросов, образования вторичных отходов (значительно более опасных золы и шлака), "золотого" тарифа для бизнеса и граждан на получаемую энергию», — замечает он.

Моргунов уверен, что средства от экосбора «пойдут не на стимулирование деятельности по уменьшению образования и раздельного сбора отходов, а на строительство МСЗ». Эксперт «Гринписа России» Алексей Киселёв не исключает, что региональные операторы будут отдавать предпочтение сжиганию отходов, а не их переработке, чтобы дополнительно не тратиться на сортировку мусора. Координатор ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша считает, что Минприроды, приравняв сжигание к утилизации, рассчитывает «гарантированно выполнить показатели нацпроекта»: им предусмотрено, что к 2024 году на утилизацию должно быть направлено 36% всех российских отходов. При этом, отмечает Гаркуша, регионы могут вовсе не получить средств от экосбора, поскольку поправками не предусмотрен адресат.