Правительство примет закон о запрете распространения среди детей информации, побуждающей к убийству

Министерство просвещения опубликовало текст законопроекта о новых ограничениях на распространение информации среди детей, пишет «Медиазона». Ожидается, что закон примут к марту 2019 года.

Документ выложен для общественного обсуждения, карточка законопроекта была создана 4 октября — ещё до массового убийства в Керчи. В существующий закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» ведомство предложило добавить незначительные пояснения. Сейчас запрещено распространять информацию, «побуждающую» детей к причинению вреда своему здоровью.

Министерство хочет запретить информацию, «склоняющую или иным способом побуждающую» (а не только побуждающую) детей к таким действиям, а также к причинению вреда «жизни и (или) здоровью иных лиц». При этом в той же статье закона уже есть соседний пункт, который запрещает распространение информации, «побуждающей осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным». Что изменит новое уточнение, в ведомстве не пояснили.

В ходе общественного обсуждения его участники указали, что предлагаемые изменения дублируют уже существующие нормы, более того, они поставят под запрет обучение детей экстремальным видам спорта и единоборствам, а также военно-патриотические игры. Министерство решило не учитывать эти замечания, поскольку нужно ограничить информацию, побуждающую к действиям, «представляющим опасность для жизни и здоровья иных лиц, в том числе участников образовательных отношений».