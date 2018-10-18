Число погибших при нападении в колледже в Керчи выросло до 21

Количество погибших в результате нападения на колледж в Керчи достигло 21 человека, со ссылкой на источник в медицинских службах пишет ТАСС. Информацию о ещё одной погибшей подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По словам собеседника ТАСС, с момента опубликования списков погибших в керченском колледже умерла ещё одна девушка.

Напомним, 17 октября студент четвёртого курса Владислав Росляков устроил в колледже стрельбу по студентам и преподавателям и забросал их гранатами. Потом он застрелился в помещении библиотеки. Его мотивы выясняет следствие.

Уголовное дело о нападении на колледж сначала возбудили по статье «Теракт», но затем его переквалифицировали на «Убийство».