Число погибших при нападении в колледже в Керчи выросло до 21

18.10.2018 14:08
Количество погибших в результате нападения на колледж в Керчи достигло 21 человека, со ссылкой на источник в медицинских службах пишет ТАСС. Информацию о ещё одной погибшей подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
По словам собеседника ТАСС, с момента опубликования списков погибших в керченском колледже умерла ещё одна девушка.
Напомним, 17 октября студент четвёртого курса Владислав Росляков устроил в колледже стрельбу по студентам и преподавателям и забросал их гранатами. Потом он застрелился в помещении библиотеки. Его мотивы выясняет следствие.
Уголовное дело о нападении на колледж сначала возбудили по статье «Теракт», но затем его переквалифицировали на «Убийство».