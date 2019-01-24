Правительство прекратило обсуждать отмену льгот и повышение цен на электроэнергию

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил РИА Новости, что правительство на неопределённый срок прекратило обсуждение реформы по введению социальной нормы энергопотребления, сверх которой резко возрастают тарифы и отменяются льготы для владельцев электроплит и жителей села.

«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределённый срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — заявил Джус.

По его словам, вопрос может быть рассмотрен «только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учётом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года».

Напомним, похожую реформу, которая, по словам президента Владимира Путина, привела бы к росту тарифов, планировали провести в 2013–2014 годах, но отложили.