Правительство предложило запретить вешать кондиционеры и спутниковые антенны на фасады исторических зданий

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий установку технических устройств, портящих внешний вид объектов культурного наследия (ОКН) — исторических зданий, получивших статус охраняемых государством.

Как пишет Varlamov.ru, если законопроект примут, собственникам нежилых исторических зданий будет необходимо убрать с фасадов внешние блоки кондиционеров и спутниковые антенны. Исключение предусмотрено для технических устройств охраны и сигнализации.

С жилых зданий кондиционеры и антенны будут убираться при проведении реставрационных работ. В документе уточняется, что при реставрации будет необходимо найти решения для установки технического оборудования вне фасадов.

По данным «Медузы», в настоящее время в России 8 726 жилых многоквартирных домов относятся к объектам культурного наследия. Из них 35% оборудованы кондиционерами и антеннами.