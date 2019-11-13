Правительство предложило увеличить штрафы за хулиганство в пять раз

В правительстве подготовили предварительный вариант нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором значительно увеличиваются штрафы за некоторые правонарушения, пишут «Ведомости».

В частности, штраф за мелкое хулиганство может вырасти до 3–5 тысяч рублей (вместо 500–1000), а за хулиганство, сопряжённое с неповиновением представителю власти, — до 5–10 тысяч рублей.

К хулиганству теперь могут причислить и справление нужды в общественном месте. В то же время штраф за нахождение в общественном месте в пьяном виде не изменится и составит от 500 до 1500 рублей. Уточняется, что к общественным местам относятся улицы, парки, скверы, аэропорты, вокзалы, пристани, прилегающие к ним территории и весь общественный транспорт, а также подъезды, лифты, крыши, чердаки, технические этажи и подвалы.

За выгул в общественном месте собак опасной породы без намордника может появиться штраф в 3–5 тысяч рублей. До 5 тысяч рублей вырастет штраф за оскорбление других граждан.