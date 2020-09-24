Правительство предложило устанавливать «умные» счётчики за счёт россиян

Правительство предложило включить стоимость счётчиков электроэнергии в коммунальные платежи граждан, со ссылкой на поручение вице-премьера Юрия Борисова пишет «Коммерсантъ».

Проработать этот вопрос правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам. Они должны представить свои наработки 19 ноября.

Издание отмечает, что установка «умных» счётчиков может привести к сильному росту коммунальных платежей. В аппарате Борисова подтвердили возможное увеличение платы за услуги ЖКХ — в связи с этим поручено обосновать точный рост платежей и принять меры для сглаживания этого эффекта.

Ведомства также должны до 6 октября представить предложения по «дополнительному росту тарифов на электроэнергию» в течение не менее трёх лет и с учётом затрат на установку приборов.

В среднем коммунальные платежи повышались на 4% последние несколько лет.

C 1 июля 2020 года вступил в силу закон, который освободил потребителей от обязанности использовать прибор учёта электроэнергии, сообщать о его выходе из строя и устанавливать новый прибор. Обязанность устанавливать приборы перешла к гарантирующим поставщикам электроэнергии и сетевым компаниям.