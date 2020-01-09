Правительство предложило штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете

Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете — максимальный размер составит 1,5 миллиона рублей, пишет «Дождь».

Документ предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях: за размещение информации о наркотиках в интернете гражданам будет грозить штраф от 5 до 30 тысяч рублей, штрафы для компаний составят от одного миллиона до полутора миллионов рублей, также им могут запретить вести деятельность на срок до 90 суток. Иностранцев и людей без гражданства могут оштрафовать на 30 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток и выслать из России.

В конце декабря МВД опубликовало текст законопроекта, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Максимальное наказание по нему составляет два года лишения свободы, также предусмотрены штрафы на сумму до 50 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет. Аналогичный проект в Госдуму внесли депутаты от «Справедливой России» — они предложили наказывать за пропаганду наркотиков в интернете на срок от пяти до семи лет лишения свободы. Сенатор Андрей Клишас предложил лишать за это свободы на срок до 15 лет.

Президент Владимир Путин поручил подготовить поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете в конце октября.