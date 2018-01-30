Правительство предложило штрафовать за отказ остановить автомобиль по требованию таможни

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего административную ответственность за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника таможенных органов, документ опубликован на сайте правительства.

В пояснительной записке к распоряжению говорится, что с 2017 года таможенные органы имеют право самостоятельно останавливать машины для проверки соблюдения таможенного законодательства. Законопроект предлагает распространить на отказ от остановки действие статьи 12.25 КоАП о невыполнении требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства, которая предусматривает штраф от 500 до 800 рублей. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства 25 января 2018 года.

Накануне Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила введение системы отслеживания ввоза незадекларированных товаров, сообщил глава службы Владимир Булавин. В декабре ФТС расширила перечень сведений для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах, доставляемых экспресс-перевозчиками.